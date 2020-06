Basisschool uit Aalst regelde extra locaties voor niets: "Toch geen les in voetbalkantine, parochiezaal en restaurant"

“De Margriet is geen grote school”, vertelt Schockaert. “2 weken hebben we er dan ook voor moeten kiezen om het 2e leerjaar niet opnieuw toe te laten, terwijl dat officieel wel mocht. Onze gang is te smal en we beschikken niet over voldoende ruime lokalen.” Toen De Margriet hoorde over het voorstel van Ben Weyts schoten leerkrachten en directie meteen in actie om externe locaties te regelen. “Ik heb een mail gestuurd naar een aantal verenigingen en zaken in Baardegem. We kregen heel wat reacties. "