Be-MINE in Beringen krijgt fietsbelevingscentrum

Beringen wordt meer en meer een fietsstad en dat zal het binnenkort nog meer worden met het nieuwe fietsbelevingscentrum. Velotril is een initiatief van Jan Larosse, Filip Vanderstraeten en Marc Hendrikx. Op de oude mijnsite komt de fietsbeleving centraal te staan. Zo zal je er onder meer fietsen kunnen laten testen of herstellen, maar je kan er ook een virtuele fietservaring beleven of je koersfiets in het fietshotel stallen in de winter. Het gaat om een investering van 1 miljoen euro.