Bisdom Brugge heeft een handleiding klaar om misvieringen veilig te laten verlopen: "We gaan de hosties in de hand laten vallen"

"We vragen aan de kerkgangers en aan de communiebedelers om de langste arm te gebruiken om de communie te ontvangen of te geven. Daarnaast zal de verdeler de hostie ook niet in de hand van de kerkganger leggen, maar eerder laten vallen. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar het is nu eenmaal noodzakelijk. Ik denk dat de mensen dat wel gaan begrijpen", zegt deken Morlion.

"In alles wat beschreven wordt in de handleiding van 15 bladzijden, wordt er met grote zorgvuldigheid nagegaan hoe we de regels kunnen respecteren", vervolgt hij. "We gaan ook werken met stewards in de kerk. Dat zijn mensen die een extra oogje in het zeil houden op het vlak van veiligheid. Per dienst willen we minstens 2 stewards hebben.