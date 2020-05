Brand in Antwerpse haven in grote loods met cacaobonen

De brand woedt in een grote loods aan de Vosseschijnstraat in de haven van Antwerpen. De loods is ongeveer 100 bij 50 meter groot. In de loods zitten cacaobonen. De brandweer kon de brand aan het dak blussen, maar in de loods zijn nog enkele brandhaarden. Door de rook is de zoektocht moeilijk. Het is niet duidelijk of de cacaobonen geroosterd zijn.

De brand zorgt ook voor een grote rookontwikkeling die hinderlijk is tot op Linkeroever. Buurtbewoners kunnen best ramen en deuren gesloten houden, als ze hinder ondervinden.