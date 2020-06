Brandweer redt reetje uit kanaal

Het was een voorbijganger aan de andere kant van het kanaal die gezien had dat het reetje in moeilijkheden verkeerde. Hij verwittigde meteen de brandweer. Toen die aankwam stond het dier nog met de pootjes half in het water, maar het was te uitgeput om op eigen houtje op de oever te klimmen.

Benny Sophie van de brandweerpost Vilvoorde doet het verhaal: "Met een ijsreddingspak is één van onze mannen het water ingegaan en hebben we het reetje terug op de oever kunnen zetten. Het was wat onderkoeld en zakte eerst door z'n pootjes, maar uiteindelijk is het toch gewoon de struiken in gelopen."

