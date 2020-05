Broedplaats van met uitsterven bedreigde kever vernietigd in Beersel: “Larven afgevoerd naar containerpark”

Groenarbeiders van de gemeente Beersel hebben een belangrijke broedplaats van een beschermde keversoort vernield tijdens onderhoudswerken in een berm op de Menisberg in deelgemeente Huizingen. Burgemeester Hugo Vandaele van Beersel (CD&V) erkent de fout: "Er is een vergissing gebeurd die niet had mogen gebeuren. De arbeiders hebben te drastisch de berm op de Menisberg ingesnoeid. En op die manier hebben ze de broedplaats van het vliegend hert, de kever die in onze streek nog aanwezig is, vernietigd."