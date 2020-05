Brugse zwaneneieren toch niet gestolen

Afgelopen weekend meldde een voorbijganger dat een van de nesten langs de Gulden Vlieslaan in Brugge leeg was. Heel wat Brugse zwanen zijn daar op dit ogenblik aan het broeden op hun nesten aan ’t Stil Ende. De politie begon een onderzoek. Het gebeurt wel meer dat nesten van zwanen worden leeggeroofd.

Maar blijkbaar ging het om een vals alarm. De groendienst ontdekte dat de vier eieren gewoon onderaan diep in het nest lagen en daardoor uit het zicht waren verdwenen. Schepen van openbare domeinen en zwanen Mercedes Van Volcem (Open VLD) is bijzonder tevreden met de vondst: "Maar blijf een beetje uit de buurt want anders verstopt de zwaan de eieren te diep en wordt broeden moeilijker."