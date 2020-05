Code oranje voor brandgevaar in heel Vlaanderen: "Het is al heel lang droog, en het blijft warm en winderig"

De droogte blijft duren en dat heeft gevolgen voor de natuurgebieden in heel Vlaanderen. In de provincies Antwerpen en Limburg gold al code oranje. In de provincies Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen wordt vandaag opgeschaald van code geel naar code oranje. "De komende dagen worden opnieuw hoge temperaturen, geen neerslag en een matige tot sterke oostenwind verwacht," zegt Jeroen Denaeghel van het agentschap Natuur en Bos. "En dat is een gevaarlijke cocktail voor brandgevaar."

De natuurgebieden blijven wel open, maar er wordt gevraagd aan het personeel én de bezoekers om extra maatregelen na te leven: "Code oranje betekent dat je nog altijd in de natuurgebieden mag, maar we vragen om zeker niet te roken of vuur te maken, en kinderen niet zonder toezicht te laten spelen. Bezoekers moeten ook waakzaam zijn en verdachte dingen signaleren, én we bemannen de brandtorens. Pas bij code rood gaan we gebieden sluiten."