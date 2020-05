Code oranje in natuurgebieden in Vlaams-Brabant

Door de aanhoudende droogte en warme temperaturen geldt er al een aantal dagen code geel in de natuurgebieden in Vlaams-Brabant. Maar in de loop van de dag zou dat code oranje worden. "In de Antwerpse en Limburgse Kempen denken ze zelfs code rood in te stellen omdat het brandgevaar er zo hoog is", vertelt Patrick Huvenne, regiobeheerder van het Zoniënwoud.

"Er ligt veel dor materiaal op de grond zoals bladeren of dor gras. Als er dan een kampvuur niet goed gedoofd wordt, ontstaat er brand." Dat gebeurde de afgelopen weken meermaals. Gisteren moest de brandweer zelfs tweemaal uitrukken voor een brand in het Zoniënwoud. "Wellicht zijn beide branden ontstaan door menselijk toedoen", vertelt Huvenne. "Eén keer ging het om een barbecue die niet goed gedoofd was, die brand had veroorzaakt. De andere keer wellicht om een weggegooide sigarettenpeuk."