Hoe droogte ook voordelen kan hebben: "Voor de teelt van kikkererwten is dit klimaat ideaal"

Het is al dagenlang droog en ook de voorbije jaren viel er in het voorjaar en de zomer veel minder regen. Dat is voor de meeste landbouwers in ons land geen goed nieuws. Maar bepaalde gewassen doen het wél goed in een droger klimaat. Landbouwingenieur Thomas Truyen is ze daarom speciaal hier gaan kweken: "Ik teel kikkererwten. Het is een experiment in Vlaanderen. Het is een product dat populairder wordt. Mensen eten nu vaker dingen die van de erwten gemaakt zijn, zoals hummus en falafel. Nu worden kikkererwten nog geïmporteerd maar ik wil lokale productie uitproberen", vertelt Truyen.