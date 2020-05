Meer factchecks in de Vlaamse media om liegende Trumps te voorkomen

Trump maakt soms een wispelturige indruk, maar op één vlak is de man bijzonder consequent. Hij vertelt onwaarheden aan de lopende band. Zeven op de tien uitspraken van Trump zijn geheel of gedeeltelijk feitelijk niet correct. Dat was zo in 2015 toen de wereld Donald Trump leerde kennen als flamboyante presidentskandidaat, dat was zo de afgelopen jaren toen de president economisch goede cijfers kon voorleggen, en dat was ook zo de afgelopen maanden tijdens deze gezondheidscrisis.

De scores komen van de factchechers van het onafhankelijke instituut Politifact die ondertussen meer dan 800 uitspraken van Trump on hun feitelijkheid hebben nagegaan. Volgens datzelfde instituut heeft ook Trumps uitdager Joe Biden geen al te beste relatie met de waarheid. Volgens Politifact zijn vier op tien gecontroleerde uitspraken van de man geheel of gedeeltelijk foutief. Dat is niet zo dramatisch als Trump, maar erg vrolijk wordt je van die cijfers niet.