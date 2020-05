De lockdown veroorzaakt groeiende ergernis: "Coronavirus bracht ons eerst samen, nu verdeelt het ons"

“Wat je tijdens de coronacrisis ziet gebeuren was al aanwezig”, concludeert Weyns. “Plotsklaps wordt dit nu uitvergroot, versterkt en voor iedereen zichtbaar. De samenleving is vloeibaar geworden, hypergedifferentieerd, super geïndividualiseerd. Het is nog het best te vergelijken met een gebarsten voorruit van een auto die breekt in allerlei stukjes.”



“Ieder past de regels op eigen manier toe”, aldus socioloog Weyns. “En het gaat nog verder. De regels veranderden tijdens de lockdown regelmatig. Ze wijzigen of ze verzwakken en daardoor weten we het al helemaal niet meer. Plots zitten we met een erg zwak regelgevend kader. En dan wordt het moeilijk voor een geïndividualiseerde samenleving als de onze. We zijn mensen geworden die willen dat alles wat er gebeurt een gevolg is van de beslissingen die we zelf hebben genomen. Maar plots is het institutionele kader helemaal onduidelijk geworden en weten we niet meer goed waar we aan toe zijn. Dat alles precies verklaart waarom het leven in deze periode van de quarantaine zo verwarrend is geworden.”