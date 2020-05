Directeur basisschool 3K Kinrooi: "Contactbubbels behouden tijdens middagspeeltijd is een groot probleem"

Wat voor de basisschool mogelijk wél een probleem zal vormen is het behouden van de contactbubbels. Elke klas wordt één contactbubbel, die wel uit meer dan 20 leerlingen mag bestaan maar geen contact mag hebben met andere contactbubbels. “Vooral de speeltijd wordt een groot probleem. In de voormiddag kunnen we de verschillende jaren nog uit mekaar houden, door op verschillende tijdstippen speeltijd te houden. Maar tijdens de middagspeeltijd wordt dat moeilijk”, vertelt de directeur.

Hoe pak je dat dan aan als school? Henckens moet er eens goed bij zuchten. “Ze zeggen er wel bij dat die afstand bewaren moet waar het mogelijk is. Maar voor het lager onderwijs zit ik met twaalf klassen, dus dan zou ik twaalf zones moeten afbakenen. Bij de kleuters is het hetzelfde verhaal. Daar zouden we zes zones moeten creëren. Probeer een kleuter maar eens uit te leggen dat hij binnen één zone moet blijven.”