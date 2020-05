Eerste commerciële ruimtevlucht van SpaceX is begin kolonisatie van Mars

In 2014 bezocht ik SpaceX voor het eerst. Met ons bedrijf Nexxworks organiseren wij inspiratiereizen over heel de wereld en in 2014 namen we voor het eerst een groep mee naar het imposante SpaceX. De voorbereidingen voor een bezoek aan SpaceX starten al een week op voorhand. Je moet je paspoort bezorgen zodat de FBI kan controleren of je ook toegang kan krijgen tot hun gebouwen.

SpaceX is een ontwikkelaar van raketten waardoor de hoogste veiligheidsnormen van toepassing zijn. Hun hoofdkantoor is écht spectaculair. Vlak voor het gebouw staat er een levensechte Falcon raket waardoor je je meteen heel klein voelt. Op TV zien die raketten er relatief klein uit, als je ernaast staat komt de 70 meter hoge raket heel indrukwekkend over. De diameter van de Falcon is trouwens 3,66m. Dit is de maximale grootte om de raket te vervoeren over de weg van Los Angeles naar Cape Kennedy. De raket moet namelijk onder elke brug door kunnen. De fabriek zelf is reusachtig groot en je wandelt er letterlijk tussen de verschillende onderdelen van de raketten. Het lijkt wel of je live in een science fiction verhaal bent terecht gekomen.