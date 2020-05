Duizenden protesteren in Ecuador tegen besparingen tijdens coronacrisis

De economie in Ecuador was al erg slecht voor de coronacrisis en is door het virus enkel verslechterd. Sinds het begin van de coronacrisis hebben bijna 150.000 Ecuadoranen hun baan verloren, liet Moreno weten. Volgens het IMF zal de economie in Ecuador met 6,3 procent dalen, de sterkste daling in heel Latijns-Amerika.

Het land is dan ook erg zwaar getroffen door het coronavirus. Per hoofd van de bevolking zou het land de meeste doden tellen in Latijns-Amerika. Vorige week heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gemeld dat

Zuid-Amerika het “nieuwe epicentrum is van de ziekte”.