Ecothermique en Pharmaxx maken consument het leven zuur, parket opent onderzoek

"De consumentenombudsdienst is er om in bemiddeling te gaan", vertelt Pieter-Jan De Koning. "Wij brengen daarover vandaag ons vijfde jaar verslag uit. Wij bestaan nog maar vijf jaar, maar toch hebben we al meer dan 8000 consumenten kunnen helpen. Enerzijds om hen wegwijs te maken in alle verschillende bestaande ombudsdiensten. Anderzijds gaan wij zelf aan de slag om een oplossing te zoeken buiten het gerecht. Wij proberen een oplossing te vinden door te praten. We gaan daarvoor niet naar de rechtbank, wat voor zowel de consument als de onderneming een snelle en een bijna kosteloze manier is om een geschil op te lossen."

Jaarverslag 2019

"We krijgen heel veel dossiers binnen. Die kunnen we niet allemaal inleiden als een bemiddelingsdossier. Toch hebben we voor meer dan 1300 een oplossing kunnen vinden. De helft van de dossiers waarmee we aan de slag gaan, sluiten we dus af met een minnelijke schikking. Aan de andere helft geven we een aanbeveling. Dat is de onpartijdige kijk van de ombudsdienst op een geschil dat niet opgelost geraakt."

Zo’n jaarverslag vertelt ook iets over waar de meeste klachten vandaan komen. "We krijgen heel veel klachten over kleine herstellingen in en rond het huis. Zowel over de diensten die geleverd worden, zoals elektriciteitsdiensten, loodgieters, … Alsook over de producten die daarvoor aangekocht worden."

Ecothermique en Pharmaxx

In het jaarverslag staan ook twee bedrijven die bij De Inspecteur niet onbekend zijn. "We proberen te praten met consumenten en ondernemingen, maar met sommige gaat dat helemaal niet. Ecothermique en Pharmaxx zijn ondernemingen waarvan wij vermoeden dat zij het spel niet helemaal correct spelen. Wij noemen hen in ons jaarverslag en vragen aan de verantwoordelijke overheden om op te treden. Pharmaxx verkoopt voedingssupplementen vanuit Nederland in België. Ze doen dat via een gratis proefabonnement. Na verloop van tijd krijg je een pakketje toegestuurd waarvoor veel geld betaald moet worden. Ecothermique is een loodgietersbedrijf. Zij opereren vanuit Anderlecht in Vlaanderen en Brussel. Ze zijn gespecialiseerd in het niet oplossen van je probleem. Ook daarvoor vragen ze heel veel geld."

Corona

"Ook het leveren van pakjes zorgde voor heel erg veel dossiers bij de ombudsdienst. Dat is natuurlijk ook te wijten aan het feit dat het gebruik van e-commerce flink stijgt. Dat zal in 2020 enkel meer zijn dankzij de coronacrisis. Het is bij ons heel erg druk op dit moment. Veel mensen die een reis geboekt hadden in binnen- of buitenland, het kinderdagverblijf dat gesloten is door corona, geboekte feestzalen, huwelijken die geannuleerd werden, … We proberen zo goed mogelijk een oplossing te zoeken door te praten. Mensen die geconfronteerd worden met een probleem kunnen altijd bij ons terecht."

De verantwoordelijke overheden

Kris Peeters, toenmalig consumentenminister, heeft aangekondigd dat de economische inspectie een onderzoek deed tegen Pharmaxx. "We blijven op dezelfde nagel hameren omdat we steeds opnieuw dezelfde dossiers binnenkrijgen. Ook wij hopen dat dit hard en snel aangepakt wordt.” Ook bij justitie en het parket zijn deze bedrijven bekend na jaren van klachten. Pharmaxx is de productnaam van hun voedingssupplementen, dus onder die naam is het bedrijf het best gekend bij ons als consument. Officieel heet het bedrijf Calttexx. Daarover heeft het parket van Brussel geen dossiers lopende. Bij andere parketten blijkt dat wel het geval. Zowel het parket van Halle-Vilvoorde, Kortrijk en Gent kent Calltexx. Dat wil dus zeggen dat er daar toch wel wat beweegt, dat ontevreden klanten in die regio's toch al de nodige stappen hebben ondernomen tegen het bedrijf. Het zijn bedrijven die jaar na jaar worden genoemd door de consumentenombudsdienst, maar waarvan nu dus wel blijkt dat met die klachten ook wat wordt gedaan.

"Er zijn ook een aantal onderzoeken lopende tegen Ecothermique, waarbij geval per geval wordt onderzocht of er effectief sprake is van een misdrijf. Gezien die onderzoeken nog lopende zijn, kan het parket ons hierover niet meer informatie geven. Maar het is dus wel duidelijk dat de economische inspectie het uit handen heeft gegeven en het nu dus op het niveau van justitie zit."