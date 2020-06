Er komt dan toch geen tent bij de Ruiterhal in Brasschaat

De Ruiterhal wordt door veel verenigingen in Brasschaat en de ruime omgeving gebruikt voor activiteiten, evenementen, beurzen en kampen. Het is een heel populaire, want een heel ruime zaal. Maar sinds eind februari mag niemand ze nog gebruiken, omdat er stabiliteitsproblemen zijn.

Daarom werd onderzocht of er tijdelijk een tent kan geplaatst worden naast de hal. Maar dat blijkt nu te duur te zijn. "Door de coronacrisis weten we nog altijd niet wanneer grote activiteiten weer mogen doorgaan," zegt schepen voor cultuur Carla Pantens (N-VA). "Dus de investering in iets tijdelijks werd dan toch heel groot. Daarom hebben we beslist om de nieuwe theaterzaal in een sneltempo op te starten."

De nieuwe zaal moet over drie jaar klaar zijn. De organisaties die nog activiteiten in de oude zaal gepland hadden, zoals de scouts of sportverenigingen, kunnen tijdelijk naar andere zalen in de buurt verhuizen.