Geen concerten, maar examens vanaf volgende week in de AB in Brussel

En nu er in de AB toch geen optredens zijn, opent de concertzaal de deuren voor studenten. Maar ook daar worden er bijkomende voorzorgsmaatregelen genomen, zegt Jens Van den Wyngaert van de AB: "Het zal in groepjes van 80 studenten zijn op verschillende examenmomenten per dag. Alles is voorzien: een circulatietijd, alle mogelijke beschermingsmiddelen waaronder handgels, en er zal voldoende afstand zijn."