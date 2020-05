Verdere versoepeling coronamaatregelen Frankrijk: cafés en restaurants opnieuw open 

De Franse premier Edouard Philippe heeft een verdere versoepeling van de coronamaatregelen in zijn land afgekondigd. Zo gaat Frankrijk fase twee in. Vanaf 2 juni mag, in de groene zones, de zones van het land waar het virus onder controle is, de horeca opnieuw open. Ook wil het land vanaf 15 juni de Europese binnengrenzen openen. Toch waarschuwde de premier: "We blijven voorzichtig en mogen niet het risico lopen om nonchalant te worden".