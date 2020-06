Plezier en les worden gecombineerd in de "zomerschool" in Lanaken

De gemeente Lanaken trekt ook 12.000 euro uit voor een zomerschool. Burgemeester Marino Keulen: "In de maanden juli en augustus gaan we samen met de scholen en de speelpleinwerking spel en plezier combineren met lessen, vooral dan de basisvakken. De kinderen hebben heel wat leerstof gemist, voor sommigen is dat overbrugbaar maar voor anderen is dat lastiger. En daarom willen we samen met de scholen bijlessen organiseren, in het kader van speelpleinwerking."