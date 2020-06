Gemeenten willen een grotere capaciteit voor opvang regenwater

In Oudsbergen wordt er grondwater gebruikt om pas aangeplante bomen water te geven. In totaal gaat het om 550 stuks die elk minstens 100 liter nodig hebben. In de toekomst zal ook regenwater worden gebruikt. Schepen Marco Goossens (CD&V): “Wij plannen de bouw van een nieuwe technische dienst voor de gemeente Oudsbergen en dan gaan we ook het regenwater opvangen. Dat gebeurt in 12 ondergrondse bunkers voor telkens 10.000 liter water. Op die manier hebben we 120.000 liter regenwater beschikbaar voor het begieten van onze planten. Mocht dat nog niet voldoende zijn, hebben we nog het grondwater.”