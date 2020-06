Gemengde gevoelens bij start markt van Genk: “Ik voel me gediscrimineerd”

De marktkramers zijn tevreden dat ze hun producten opnieuw kunnen verkopen. Op de markt van Genk staan normaal gezien 150 kramen, maar door de coronacrisis mogen er niet meer dan 50 staan. Daardoor mogen de marktkramers maar om de 3 weken komen. “Overal in het marktgebeuren worden er zo’n regels opgelegd”, zegt Carry, die kleding verkoopt. “Maar als ik zie wat er in de winkelstraten gebeurt, daar staan ook pijlen op de grond, alleen let niemand daar op. Ik voel me als marktkramer gediscrimineerd.”

Die vergelijking met gewone winkels wordt door verschillende marktkramers gemaakt. Marktkramer Marc: “Iedere ondernemer heeft zijn problemen. Alleen die wat open konden blijven iets minder, dat zijn de winnaars.”

(Lees verder onder de foto:)