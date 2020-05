Enkel politieke moed voorkomt ontsporing van klimaatcurve door relancemaatregelen na corona

De VRT-peiling het voorbije weekend was ontluisterend. Sociale zekerheid en armoede, klimaat en milieu waren tot helemaal onderaan het lijstje van belangrijke politieke thema’s gezakt. Dat gezondheidszorg vandaag de topprioriteit is, kan moeilijk verbazen: de angst regeert het land, en de coronacrisis is de zwaarste verstoring van onze manier van leven sinds WO2.

Toch zal de echte impact van corona pas de volgende maanden zichtbaar worden. Maar dat in de peiling nu al het armoedebeleid en het klimaatbeleid de prijs moeten betalen van de coronacrisis en van de lockdownmaatregelen, is ronduit verontrustend. Wanneer politici die thema’s een even lage prioriteit geven dan in de peiling, organiseren we met de relancemaatregelen van vandaag de crisis van morgen.