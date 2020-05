Hoe vang je een ontsnapte kangoeroe? "Ze lopen 50 km per uur en springen 3 meter hoog"

Hoe vang je een ontsnapte kangoeroe? Die vraag stelt heel Deurne zich nu er voor de tweede keer op een maand tijd een wallaby is ontsnapt. De Antwerpse politie kon het dier enkele keren omsingelen maar telkens was de kangoeroe de agenten te slim af. "Dat verbaast me niet", zegt Sarah Lafaut van Zoo Planckendael in "Start Je Dag". "Wallaby's zijn enorm snel en wendbaar. Ze halen snelheden tot 50 kilometer per uur. Als ze in het nauw gedreven worden springen die kleine kangoeroes gemakkelijk twee tot drie meter hoog."

De Antwerpse politie zette zelfs het snelleresponsteam in om het dier te vangen. "Alle begrip voor de goede wil van de politie, maar het is geen slim idee om een kangoeroe met veel mensen te omsingelen. Die dieren zijn snel bang. Zien ze een grote groep mensen dan nemen ze nog sneller de benen."