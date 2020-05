Hogeschool UCLL en Wouter Beke (CD&V) schenken 830 tablets en smartphones aan mensen met beperking

De bedeling van deze tablets is in samenwerking met hogeschool UCLL. Zij hielden een bevraging waaruit blijkt dat er veel nood is aan digitale middelen. “Voor sommige is het verstandelijk moeilijk om te spreken via de telefoon, dus dan zijn tablets een nuttige oplossing. Daarbij kunnen ze ook dienen voor ontspanning,” zegt Davy Nijs van UCLL.