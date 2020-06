Grootste scorebord van het land voor zaalsporten hangt in Kortrijk

Het scorebord is eigenlijk een ledscherm, waardoor er ook reclameboodschappen of herhalingen van bepaalde fases in de wedstrijd kunnen getoond worden. De stad kocht ook nog een tweede, kleiner scorebord en elektronische panelen voor aan de tribunes waar sponsors op vermeld kunnen worden.

Alles samen kostte dat bijna 200.000 euro. "Maar het zal renderen op termijn", zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche (Open VLD). "We halen heel wat grote sportevenementen naar de Lange Munte. Tijdens die evenementen hebben we een groot scorebord nodig. Normaal moeten we dat huren, maar nu valt die huurprijs dus weg. Het is ook zo dat de ploegen die hier trainen hun sponsors beter zichtbaar maken door zo'n ledbord te gebruiken. Dat zorgt er dan weer voor dat de ploegen ook meer inkomsten binnenhalen."