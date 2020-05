Irm Hermann overleden, een van Fassbinders favoriete actrices

Irm Hermann bleek de ideale vertokster van koude vrouwenrollen, als onbegrijpende echtgenote in "Händler der vier Jahreszeiten" (1971), of als onwrikbaar strenge moeder in "Effi Briest". Ze speelde al een belangrijke rol in Fassbinders eerste langspeelfilm "Liebe ist kälter als der Tod", en in de legendarische en onwaarschijnlijk bizarre en virtuoze televisiereeks "Berlin Alexanderplatz" in 1980. Voorts is ze onder meer te zien in "Katzelmacher" (1969), "De bittere tranen van Petra von Kant" (1972) en het populaire "Lili Marleen" (1980). Bekijk hieronder een typische scène, naast Fassbinder himself" in "Angst essen Seele auf".