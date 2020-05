Klachten over sluikstorten in Brussel verdubbeld tijdens lockdown: "Een gebrek aan burgerzin"

Van half maart tot half april liepen ruim 1.500 klachten binnen. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover dezelfde periode vorig jaar. De Brusselse containerparken zien hun aantal bezoekers dan weer dalen. In april 2020 kregen de vijf recyclageparken gemiddeld 108 bezoekers per dag over de vloer, ruim de helft minder dan vorig jaar.

Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) vroeg de cijfers op. Zij vindt dat sluikstorten streng moet worden bestraft: "Dat kan absoluut niet, dat is een gebrek aan burgerzin", zegt ze. "Brussel heeft al geen al te beste reputatie op het gebied van netheid en mensen vinden Brussel een vuile stad. Preventie werkt niet. Ik denk dat strenger beboeten bij sommige mensen blijkbaar de enige manier is om te verhinderen dat ze zomaar om het even waar hun zwerfvuil achterlaten"