An start als ergotherapeute en krijgt steun van koning Filip: "Gezellige man om mee te praten" 

"Een paar dagen voor het videogesprek kreeg ik een telefoontje van het Paleis, om te informeren hoe ik de overstap had verteerd. Een paar dagen later belden ze mij om de afspraak te maken voor het videogesprek", vertelt An. Het was allemaal erg spannend. "Ik was superzenuwachtig en wist met mezelf geen blijf. Maar eens het gesprek op gang kwam viel alle stress van me af."