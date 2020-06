Limburgse ondernemers organiseren eerste virtuele technologiebeurs

Concreet kunnen deelnemers op de virtuele beurs allerlei informatie vergaren over de nieuwste technologische snufjes. “Zo kan je onder andere lezingen volgen van prominente sprekers, beursstanden bezoeken en in gesprek gaan met de exposanten en andere gegadigden”, vervolgt Jorg. “Het sociale aspect valt dus zeker niet volledig weg: er zal heel wat interactie mogelijk zijn. Al zal je in tegenstelling tot op een klassieke beurs wel zelf voor je drankje moeten zorgen.”

Het thema van de beurs is Industrie 4.0, manieren van produceren die mogelijk zijn dankzij de digitale transformatie. “Denk bijvoorbeeld maar aan alles wat te maken heeft met robotica, 3D printen, cybersecurtiy of big data. Op onze beurs willen we productie- of logistieke bedrijven en klanten, die zich met dit soort onderwerpen bezighouden, op een veilige manier met elkaar in contact brengen.”

De Virtual Industry Fair 4.0. vindt plaats op woensdag 10 juni vanaf 10 uur ’s morgens. “Geïnteresseerden kunnen zich nu al inschrijven en hun gratis ticket hier claimen”, besluit Jorg.