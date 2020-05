Liveblog: Knoop doorgehakt over versoepelingen in onderwijs, trieste mijlpaal in de VS: meer dan 100.000 doden

In de Verenigde Staten zijn nu in totaal al meer dan 100.000 mensen overleden door het nieuwe coronavirus.

De VS is het land met het hoogste dodental door COVID-19. Er zijn ook al bijna 1,7 miljoen mensen besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Ongeveer 385.000 inwoners van de VS zijn intussen genezen. De werkelijke cijfers liggen wellicht nog een stuk hoger.



"De Amerikaanse president Trump bekijkt intussen of het inreisverbod kan worden opgeheven, ook voor België", zegt correspondent Björn Soenens in de VS. "De roep om de economie weer helemaal op te starten is erg groot in de VS, zeker nu steeds meer mensen hun job verliezen".

Afgelopen weekend zette de krant The New York Times 1.000 namen van doden op de voorpagina, als eerbetoon.

Lees hieronder het artikel over de bijzondere voorpagina: