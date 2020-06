Heizeldrama: Luc ontstnapte 35 jaar geleden aan de dood in vak Z 

Aangekomen in het stadion kwam Luc samen met zijn broer in vak Z terecht, dat was voorbehouden voor Belgische neutrale fans. Het vak grensde aan vak X, waar de hevigste supporters van Liverpool zaten. Een uur voor de aftrap braken rellen uit in het vak. "Toen we aankwamen in vak Z bleek het vol Italiaanse supporters te zitten", legt Luc uit. "Nog voor de match begon werden er vuurpijlen afgeschoten en werden we op elkaar geduwd. Daarna volgde een regen van stenen. Een paar seconden later werden we zoals in een kolk omhooggedrukt, niet naar de bewuste zijmuur waar zoveel mensen verpletterd raakten maar naar de bovenste muur. Dat was een muurtje van twee meter hoog met wat prikkeldraad boven."

"We hebben even getwijfeld, de match was immers nog niet begonnen", gaat Luc verder. "Maar ik besliste om naar huis te vertrekken. Toen ik mijn broer over de prikkeldraad had gesmeten, werd ik naar het midden gezogen, richting de zijmuur die ondertussen was ingestort. Toch heb ik me kunnen losmaken en kon ik de weg terugvinden naar mijn broer. Toen we eindelijk uit het stadion waren, op weg naar huis, zagen we overal ambulances. Op dat moment wisten we nog niets van doden."