Mechelen plaatst waarschuwingsbord bij gevaarlijke helling op jaagpad na dodelijk ongeval

De stad Mechelen heeft aan het jaagpad langs de Zennedijk in Heffen een waarschuwingsbord geplaatst omdat er de laatste tijd veel ongelukken gebeurden. "Elke week valt er wel iemand", zegt buurtbewoner Sara Van den Eede. “Ondertussen hebben we al vijf keer de hulpdiensten moeten bellen. Helaas is er zelfs afgelopen maand iemand aan overleden.”