Meer daklozen op straat sinds coronacrisis: “Bij vrienden op de zetel slapen kan niet meer, uit vrees voor besmetting”

Bij daklozenwerkingen in onder andere Pelt, Sint-Truiden en Hasselt merken ze dat er steeds meer dak– en thuislozen op straat eindigen. Ivo Todts van het Wit-Gele Kruis in Hasselt werkt letterlijk tussen de daklozen op straat en bevestigt die trend. Als verpleegkundige biedt hij daklozen psychiatrische ondersteuning en leidt hij ze naar de reguliere zorg als dat nodig is.

“Aan het begin van de lockdown zijn veel organisaties minder actief beginnen te werken”, verklaart Ivo. “Zo zijn er de laatste maanden veel minder straat– of huisbezoeken gebeurd. We merken dat daklozen en thuislozen nu meer nood hebben aan hulp.” Vooral bij thuislozen is de situatie volgens hem niet te onderschatten. “Mensen die bijvoorbeeld bij vrienden of kennissen op de zetel sliepen, kunnen dat nu niet meer omdat de bewoners bang zijn voor een besmetting”, vertelt Ivo. “Daardoor zien we meer mensen op straat.”