Miss België technisch werkloos door corona: "Hopelijk wordt mijn titel verlengd"

De coronacrisis brak in ons land in maart los, toen ging de lockdown in. "Maart is net één van de drukste maanden voor een miss", vertelt Darline Devos. Zij is al jaren de organistor van Miss België. "Celine heeft heel wat leuke opdrachten gemist onder meer een reis naar Los Angeles, daar zou ze een gastrol spelen in de soap "Mooi en meedogenloos". Ook de reis naar Marokko kon niet doorgaan. Het is ook onzeker of ze naar Cambodja zal kunnen in juli."