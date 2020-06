Na virtuele opendeurdag nu ook bezoek op afspraak bij Howest

Nogal wat jongeren en ouders willen voor ze beslissen toch graag eens de labo's, werkplaatsen en leslokalen zien. Dat kan nu. Er zijn wel enkele voorwaarden: je moet reserveren en zonder mondmasker kom je niet binnen.

"We voelden dat de scholieren en hun ouders toch wel de campus wilden bezoeken en merken ook dat de inschrijvingen trager binnenlopen", zegt directeur Onderwijs Frederik D'hulster. "We voelen dat men echt staat te popelen om de campus te mogen komen bezoeken. Er zijn wel digitale varianten, met dronefilmpjes van de campussen en online inzage in de cursussen, maar daarmee was de honger niet gestild."

Er hebben intussen al 150 studenten gereserveerd. Howest is de eerste hogeschool in onze provincie die haar deuren weer fysiek opent voor geïnteresseerde studenten. Bij Hogeschool Vives zal je dat binnenkort ook kunnnen. Bij de KULAK, de universiteit in Kortrijk, blijven de infomomenten digitaal.