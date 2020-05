Nadarhekken verdwenen van kleuterspeelplaats in Oudenaarde: “De moed zakt ons in de schoenen”

“Toen ik aankwam, zag ik dat de nadars weg waren. Er was ook schade aan het hek, dus er moeten mensen over dat hek gekropen zijn. Er zijn ook een aantal zaken kapot en die nadarhekken zijn weg”, vertelt directeur Nancy Van Der Straeten. De nadars dienden om de veiligheid op de speelplaats te garanderen. “We steken zoveel energie in de planning om de kinderen op een veilige manier naar school te laten komen. Dan zakt de moed je in de schoenen als je ziet dat al dat werk door vandalen teniet gedaan is.”

Directeur Van Der Straeten hoopt dat de nadarhekken nog opduiken. “De hekken zijn niet eens van ons maar van de stadsdiensten en daar zijn de reserves nu op. Ondertussen proberen we ons te redden met andere middelen zodat we de veiligheid en afstand kunnen garanderen. Maar het is toch jammer dat we ons materiaal kwijt zijn.”

Wie meer weet over de inbraak kan contact opnemen met de lokale politie.