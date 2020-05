Originele poging om coronamaatregelen te omzeilen: grensetentje in Ravels

In Poppel, bij Ravels, is de grens met Nederland afgesloten met betonblokken om te vermijden dat mensen stiekem oversteken. De politie plaatste er ook camera's nadat ze merkte dat er toch nog mensen waren die de wegblokkades omzeilden, door ze opzij te zetten bijvoorbeeld. "Gisteren zagen we opeens een vreemd tafereel op de camerabeelden", vertelt Ward Van Hees van de politie Kempen Noord-Oost. "Aan beide kanten van de blokkade zaten mensen met een picknicktafel, een thermos koffie en taart. Ze hadden blijkbaar een gezellige reünie."

"In principe mag dit niet", zegt Van Hees. "Je mag voorlopig nog niet afspreken met familie over de grens en het gaat om een niet-essentiële verplaatsing. Maar we gaan deze mensen niet opsporen en beboeten. Het is een typisch Belgische interpretatie van de regels. Het is ook niet evident hier in het grensgebied natuurlijk, want veel mensen hebben familie net over de grens."