Filosoof Patrick Loobuyck over "schuld en boete" in coronacrisis: "Kritisch evalueren wat wel en niet is fout gelopen"

De "Pano" van gisteravond over het begin van de coronacrisis in België zindert vandaag na. Centrale vraag in de uitzending was of onze overheid sneller had moeten ingrijpen, bijvoorbeeld door de zogenoemde gevalsdefinitie te verbreden. Die bepaalt wie in aanmerking kwam om een test op het coronavirus te ondergaan. Na de krokusvakantie waren dat weinig mensen, hoewel op dat moment veel landgenoten uit skiverlof in Noord-Italië terugkeerden waar het virus op dat moment al woedde.