Steeds meer gebruikers elektrische step op spoed na val: "Vooral in Brussel een probleem"

De dokter begrijpt wel dat veel stepgebruikers geen helm dragen. "Vaak grijp je onverwacht naar zo een deelstep, als het je uitkomt voor een korte verplaatsing in de stad. En dan heb je doorgaans geen helm op zak." Maar er zijn oplossingen. "In sommige steden in het buitenland wordt samen met de deelstep een plooibare helm aangeboden. Die kan je gebruiken zodra je de deelstep losmaakt uit zijn stalling", vertelt dokter Coenye. "Maar een algemene helmplicht zou natuurlijk de beste oplossing zijn. "Want ook veel fietsers dragen geen helm en ze zijn even kwetsbaar. Bovendien neemt ook de verkeersdrukte opnieuw toe en zien we het aantal ongevallen met fietsers helaas ook weer stijgen."