Podvis: Hoe corona onze moeilijke relatie met cijfers heeft veranderd  

We praten met filosoof en wiskundige Jean-Paul Van Bendegem, over zijn keuze voor de cijfers en de tweestrijd tussen het verhaal en het cijfer en met professor psychologie Alain Van Hiel over de werking van onze geest. We hechten meer belang aan anekdotes dan aan feiten, wist hij ons te vertellen, omdat we op zoek gaan naar dingen die we ons concreet kunnen voorstellen.

Met wetenschapsvoorlichter Martijn Van Calmthout kruipen we in de geest van wijlen Hans Rosling, de Zweed die van "de wereld te leren kennen zoals hij echt is" een missie maakte. We nemen de proef op de som in de straten van Gent. De wereld is er in ons hoofd duidelijk slechter aan toe dan hij werkelijk is. En ook daar is een logische verklaring voor.

En sinds de uitbraak van de coronacrisis, hebben we plots wel een grote interesse in de cijfers. Al weten we ook daar niet altijd hoe we er moeten mee omgaan. Wat denk professor Steven Van Gucht, de man achter de cijfers, daarvan? En VRTNWS-ombudsman Tim Pauwels vertelt hoe hij de ontdekking van onze interesse in feiten en cijfers sinds maart in zijn mailbox voelt.

Een verhaal over cijfers en feiten over verhalen. De montage van deze podcast was in handen van Christine Van Tichel.