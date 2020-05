VS-president Trump tekent decreet dat sociale media aan banden moet leggen: "Hij kan hiervan zelf slachtoffer worden"

Trump beschuldigt er de socialemediabedrijven van dat ze conservatief Amerika en hem in het bijzonder viseren of negeren, zeker in de aanloop naar de verkiezingen later op het jaar. Hij is vooral woedend omdat Twitter enkele dagen geleden aan sommige tweets van Trump een label factcheck met links naar betrouwbare media heeft toegevoegd, wat zou aanduiden dat wat de president rondtweet niet klopt met de werkelijkheid. Twitter doet dat sinds kort overigens ook met andere twitteraars.

De president had daarop aangekondigd dat hij die internetbedrijven zou bestraffen en dat doet hij nu via het decreet. Een "executive order" of presidentieel decreet laat Trump toe de administratie richtlijnen op te leggen zonder dat het Congres daar een zeg in heeft. Wel kan dat decreet door rechtbanken ongedaan worden gemaakt. Trump bediende zich vooral in het begin van zijn ambtsperiode erg vaak van decreten, ook al werden die vaak met succes juridisch geneutraliseerd.