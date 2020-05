Vincent Van Quickenborne zoals verwacht nieuwe fractieleider van Open VLD

Van Quickenborne werd al langer genoemd als mogelijke kandidaat voor het fractieleiderschap. Het is, zeker in deze coronatijden, een positie met veel meer zichtbaarheid dan die van een "gewoon" Kamerlid. De liberale fractie heeft Van Quickenborne vanmorgen unaniem verkozen.

De Kortrijkse burgemeester zegt trots te zijn dat hij "de liberale fractie mag leiden en samen met de nieuwe partijvoorzitter en ministers in de regering kan bouwen aan een sterk liberaal beleid voor ons land".

De kersverse voorzitter, Egbert Lachaert, die tot nu toe fractieleider was, reageert op zijn beurt dat hij "de fakkel met veel plezier doorgeeft". "Hij heeft jarenlange ervaring in het parlement en kent het huis door en door. Hij is de juiste man op de juiste plaats om onze fractie te leiden", klinkt het.

Tijdens de voorzittersverkiezingen was Van Quickenborne een grote voorstander van Lachaert. Als zwaargewicht binnen de partij wordt hij als een van de redenen genoemd waarom Lachaert zo overtuigend van de Oostendse burgemeester Bart Tommelein kon winnen.