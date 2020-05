Restaurant neemt enquête af bij klanten voor heropening

"Er zijn al massaal veel antwoorden binnengekomen, heel wat verrassende antwoorden ook. Zo zijn meer dan 9 op de 10 mensen bereid zelf hun toilet te poetsen!", lacht Buelens. "Het draait natuurlijk om veel meer dan dat, het was maar één van de vele vragen. We merken vooral heel wat solidariteit bij de klanten. Veel mensen hebben zin om terug op restaurant te gaan. Dat geeft ons een enorm goed gevoel! Al is er ook een groep die angst heeft en daar gaan we zeker rekening mee houden."

De uitbaters kunnen zich nu gerichter voorbereiden op een heropening. "Uit de antwoorden op de vragenlijst kunnen we duidelijke conclusies trekken. We hebben er nu een idee van hoeveel klanten we kunnen verwachten en wat zij van een restaurantbezoek verwachten. Nu hebben we concrete oplossingen en weten we beter hoe we alles gaan organiseren!"