Onrust en angst over versoepeling school: "4 m² per kind vrijdag nog noodzakelijk, nu overboord, wat is er veranderd?"

Onderwijsvakbonden hebben grote bedenkingen bij de versoepelingen in de coronamaatregelen op school. De voorwaarde van 4 vierkante meter ruimte die per leerling in de klas nodig was om een veilige afstand te kunnen bewaren, vervalt. "Maar dat is helemaal in strijd met de informatie die we vrijdag nog kregen op onze vergadering met de minister en de experts", zegt Nancy Libert van de socialistische bond ACOD Onderwijs. "We hebben toen de vraag gesteld of die 4 vierkante meter belangrijk was. Daarop heeft men heel duidelijk gezegd dat dat gegarandeerd moest blijven voor de veiligheid. We stelden ook de vraag of de basisscholen op 8 juni gewoon volledig open konden, en dat kon niet."

"We zijn nu vier dagen later en wat zien wij nu? Blijkbaar zijn al die veiligheidsmaatregelen nu toch niet meer zo belangrijk. Er wordt ook geen nieuwe argumentatie gegeven. Men zegt, we hebben naar de voorbeelden in het buitenland gekeken, maar we hadden die voorbeelden ook vrijdag al. De kinderen zijn niet de motor, de meeste kinderen hebben jonge ouders, dat wist men ook vrijdag al. Dus als men nu de veiligheidsmaatregelen overboord gooit, begrijpen wij niet op welke argumenten dat gebaseerd is. Dat geeft geen vertrouwen, niet aan de leerkrachten en niet aan de ouders."