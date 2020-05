Leerling test positief voor corona: Sint-Godelieve-Instituut Lennik plaatst 14 klasgenoten in quarantaine 

Tot een algemene sluiting van de school komt het na dit voorval niet. Dat is volgens de koepel van het katholiek onderwijs een goede beslissing. “Deze beslissing is in lijn met het draaiboek”, zegt Marijke Van Bogaert van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “In dat draaiboek voor de scholen staat beschreven hoe ze zo’n situatie het beste aanpakken. De eerste stap in de procedure is om de CLB-arts te raadplegen. De arts zal dan ook verder oordelen over wat er precies moet gebeuren.” Minder tevreden is burgemeester Irina de Knop (Open VLD) van Lennik. Zij werd naar eigen zeggen niet geïnformeerd over het voorval.