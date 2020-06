Stad Genk reserveert 28.000 euro voor compensaties cultuursector

“Zowel de cultuurcentra als het publiek hebben hier alle baat bij”, steekt Anniek Nagels, schepen van Cultuur, van wal. “In eerste instantie stelde C-mine alles in het werk om voor zoveel mogelijk voorstellingen een nieuwe datum te vinden. Omdat we al met een volle kalender voor het nieuwe seizoen zitten, lukte dit helaas niet voor alle voorstellingen die niet konden doorgaan. Daarom hebben we als stad beslist om in te gaan op de aanbeveling van het Overleg Kunstenorganisaties. We zijn solidair met de kunstensector en betalen 30 procent van de uitkoopsom bij wijze van compensatie.”