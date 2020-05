Tweede nacht van protest in Minneapolis na dood zwarte man: "Waarom zit agent niet in de cel?"

Frey spoorde Justitie woensdag aan om de agenten te vervolgen. "Ik worstel al 36 uur met één fundamentele vraag: waarom zit de man die George Floyd gedood heeft, niet in de gevangenis? Als u of ik zoiets gedaan zou hebben, zouden wij op dit moment in de cel zitten." De agenten zijn vrij in afwachting van verder onderzoek. Frey voegde er later aan toe: "Ik heb de beelden bekeken. Ik zag geen bedreiging van Floyd. Ik zag niks dat aangaf dat dit soort reactie nodig was."



De Amerikaanse president Donald Trump had nog niet gereageerd op de feiten. Afgelopen nacht verstuurde hij een tweet waarin hij zegt de FBI en het ministerie van Justitie de opdracht te hebben gegeven om deze "trieste en tragische zaak" te onderzoeken. Hij betuigt ook zijn medeleven aan de nabestaanden. "Gerechtigheid zal geschieden."

(tekst gaat voort onder de tweet)