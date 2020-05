Unicef: "Tot 86 miljoen extra kinderen in armoede door coronacrisis"

Miljoenen gezinnen leiden onmiddellijk inkomensverlies. Dat betekent dat gezinnen minder in staat zijn om de basiskosten, inclusief voedsel en water, te betalen, minder toegang hebben tot gezondheidszorg of onderwijs en meer risico lopen op kinderhuwelijken, geweld, uitbuiting en misbruik.



Tegelijk hebben de overheden van armere landen minder fiscale inkomsten en dat zal dan weer leiden tot een vermindering in de hulp waar arme gezinnen van afhankelijk zijn. Vóór de pandemie had tweederde van de kinderen over de hele wereld geen toegang tot enige vorm van sociale bescherming, waardoor het voor gezinnen onmogelijk werd om financiële schokken te weerstaan. Slechts 16 procent van de kinderen in Afrika valt onder de sociale bescherming, aldus Unicef.