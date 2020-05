VS-minister Pompeo: "Hongkong is niet langer autonoom van China"

Door de economische opgang van China mag Hongkong dan relatief wat aan belang verloren hebben, voor buitenlandse bedrijven blijft het gebied de "toegangspoort tot China" en zeker Zuid-China en voor Chinese bedrijven tot buitenlands kapitaal en andere diensten. Er zit een massa financieeleconomische en technologische "know how" en dito netwerken bij elkaar en die kunnen niet in een handomdraai elders naartoe. Ook voor Amerikaanse bedrijven is Hongkong erg belangrijk en 300 van hen hebben er een regionale zetel. Cruciaal is ook het op het stabiele rechtssysteem dat meer zekerheid biedt dan de grilligheid in China en het was net daarom dat Hongkong in 1842 door de Britten werd gesticht.

Toch is niet uit te sluiten dat Hongkong geplet wordt in een conflict tussen de VS en China. In het verleden verschoven economische hoofdsteden ook wel eens: in Europa van Sevilla naar Antwerpen, Amsterdam en Londen; in het Verre Oosten van Malakka naar Macau, Guangzhou (Canton) en Hongkong. De VS en China kunnen Hongkong dus pletten, maar ze hebben het beiden wel nodig.